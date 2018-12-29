Модные ужасы Топ-7 худших трендов 2018 года
Оригинальную подборку антитрендив опубликовало издание Mashable.
Сапоги под джинсы
So tumblr can get rid of porn but we still cat? https://t.co/wivPggCaNc- Adam Rippon (@Adaripp) 5 декабря 2018 г.
Пользователи Twitter сразу же разгромили GQ за такое "возвращение из прошлого" - там утверждали, что это "было лишь вопросом времени".
Очень высокие угги
Угги вернулись в формате "до бедер". YouTubе-блогер Safiya Nygaard сказала, что носить их - это "как пробираться сквозь арахисовое масло". Такое творение родилось в дуэте Ugg и Y / Project, и стоит $1380.
Маленькие сумки на поясах
Кроссовки-носки
Крошечные солнцезащитные очки
Джинсы с низкой посадкой
Если вы не Бритни Спирс, то физически невозможно комфортно чувствовать себя в джинсах с низкой посадкой и показывать «пятую точку» каждый раз, когда садитесь или наклоняетесь.
Пластиковые сапоги
Модные дома выпускали прозрачную пластиковую одежду на протяжении всего 2018 года, и обувь не стало исключением. И хотя эти сапоги выглядят круто на полках, как отмечает Vogue, они - худший вариант для ношения. Такая обувь на ногах становится настоящей "тепловой ловушкой", а внутри образуются лужи из пота.
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