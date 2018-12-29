Модные ужасы Топ-7 худших трендов 2018 года

29 декабря, 2018, 17:13

Слишком высокие угги, слишком низкие джинсы, слишком прозрачная обувь, в которой образуются лужи с пота: предлагаем вам взглянуть на 7 худших трендов 2018 года

Оригинальную подборку антитрендив опубликовало издание Mashable.

Сапоги под джинсы

So tumblr can get rid of porn but we still cat? https://t.co/wivPggCaNc - Adam Rippon (@Adaripp) 5 декабря 2018 г.

Пользователи Twitter сразу же разгромили GQ за такое "возвращение из прошлого" - там утверждали, что это "было лишь вопросом времени".

Очень высокие угги

Угги вернулись в формате "до бедер". YouTubе-блогер Safiya Nygaard сказала, что носить их - это "как пробираться сквозь арахисовое масло". Такое творение родилось в дуэте Ugg и Y / Project, и стоит $1380.

Маленькие сумки на поясах

Кроссовки-носки

Крошечные солнцезащитные очки

Джинсы с низкой посадкой

Если вы не Бритни Спирс, то физически невозможно комфортно чувствовать себя в джинсах с низкой посадкой и показывать «пятую точку» каждый раз, когда садитесь или наклоняетесь.

Пластиковые сапоги

Модные дома выпускали прозрачную пластиковую одежду на протяжении всего 2018 года, и обувь не стало исключением. И хотя эти сапоги выглядят круто на полках, как отмечает Vogue, они - худший вариант для ношения. Такая обувь на ногах становится настоящей "тепловой ловушкой", а внутри образуются лужи из пота.