Маколей Калкин позволил фанатам выбрать ему новое имя
Об этом сообщает портал News.com.au.
Актер Маколей Калкин, известный по роли Кевина МакКалистера в фильмах "Один дома", объявил, что официально изменит свое среднее имя. С 2019 года его будут звать Маколей Маколей Калкин Калкин - такой вариант победил в интернет-голосовании.
Merry Christmas to me, from all of you!- Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 25 декабря 2018 г.
My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear.
In 2019 my new legal name will be:
Macaulay Macaulay Culkin Culkin.
It has a nice ring to it (if you like my name). #MerryChristmas
История с изменением имени началась в ноябре 2018 года, когда актер объявил о голосовании. "Мое среднее имя какое-то тупое. Ларри? Орандж? Если честно, даже не могу вспомнить. Поэтому я прошу вас прислать варианты лучше", - написал он.
В обращении Калкин назвал свое нынешнее среднее имя Карсон "тупым" и предложил проголосовать за один из пяти вариантов, которые больше всего ему нравятся: Маколей Калкин, Шарк Уик (в честь телешоу "Shark Week" - в переводе "неделю акул" ), Киран (в честь брата), ЗеМакРибИзБек (мем TheMcRibisBack), Паблисити Стант ( "рекламный трюк" в переводе с английского).
С огромным отрывом победил вариант "Маколей Калкин" - он набрал почти 61 тыс. голосов. Вторым оказался "ЗеМакРибИзБек" с 14,5 тыс. голосов и "Киран" с 13,5 тыс. голосов.
- Напомним, 38-летний Маколей Калкин повторил роль Кевина из фильма "Один дома" в рекламе Google через 28 лет.
- Сюжет знаменитого рождественского фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" оценили в соответствии с законами Великобритании на наличие правонарушений главными героями. Кевину "светило бы" 4 года
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