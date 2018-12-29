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Маколей Калкин позволил фанатам выбрать ему новое имя

Фанаты Маколея Калкина выбрали ему новое среднее имя в режиме онлайн. Ему предлагали стать "неделей акул" и "рекламным трюком", но победил другой вариант

Об этом сообщает портал News.com.au.

Актер Маколей Калкин, известный по роли Кевина МакКалистера в фильмах "Один дома", объявил, что официально изменит свое среднее имя. С 2019 года его будут звать Маколей Маколей Калкин Калкин - такой вариант победил в интернет-голосовании.

 

История с изменением имени началась в ноябре 2018 года, когда актер объявил о голосовании. "Мое среднее имя какое-то тупое. Ларри? Орандж? Если честно, даже не могу вспомнить. Поэтому я прошу вас прислать варианты лучше", - написал он.

В обращении Калкин назвал свое нынешнее среднее имя Карсон "тупым" и предложил проголосовать за один из пяти вариантов, которые больше всего ему нравятся: Маколей Калкин, Шарк Уик (в честь телешоу "Shark Week" - в переводе "неделю акул" ), Киран (в честь брата), ЗеМакРибИзБек (мем TheMcRibisBack), Паблисити Стант ( "рекламный трюк" в переводе с английского).

С огромным отрывом победил вариант "Маколей Калкин" - он набрал почти 61 тыс. голосов. Вторым оказался "ЗеМакРибИзБек" с 14,5 тыс. голосов и "Киран" с 13,5 тыс. голосов.

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