ГРУ под видом "патриотов Украины" рассылало письма американским сенаторам, - Washington Post

29 декабря, 2018, 11:31

Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) пыталось повлиять на позицию американских политиков по украинскому вопросу

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на разведку одной из западных стран.

По данным издания, в 2015 году 12 американских сенаторов получили одинаковые электронные письма, отправитель которых назвал себя членом группы "Патриоты Украины". Письмо, составленное на примитивном английском языке, начиналось так: "Сенаторы и конгрессмены США! Ситуация в Украине сегодня крайне тяжелая. Украина находится в состоянии войны ... Уровень коррупции в вооруженных силах колоссальный. Высокопоставленный офицер продает оружие террористам".

Письмо содержало ссылку на петицию с призывом "спасти" Украину. Сенаторов просили прислать "опытных специалистов США и НАТО", которые заменили бы украинское военное командование.

"Надеемся, что вы сможете повлиять на Белый дом, Пентагон и Госдепартамент и добиться отправки западных офицеров в Украину для прямого контроля над нашими вооруженными силами", - говорилось в петиции.

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Как утверждают источники The Washington Post, за рассылкой этих писем стояло одно из подразделений ГРУ - военная часть №54777, или 72-й отдельный центр специальной службы, специализирующийся на ведении "психологической войны". При этом ГРУ преследовало две цели - деморализовать украинцев и заставить американских политиков думать, что украинцы потеряли веру в свою армию. При этом 12 сенаторов, которіе получили письма, очевидно, были выбраны просто по алфавиту, пишет газета.

Издание называет этот инцидент первой и "довольно грубой" попыткой ГРУ оказать психологическое воздействие на американских политиков. Попытка оказалась неудачной - письмо не повлияло на позицию Конгресса по Украине.