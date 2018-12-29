ГРУ под видом "патриотов Украины" рассылало письма американским сенаторам, - Washington Post
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на разведку одной из западных стран.
По данным издания, в 2015 году 12 американских сенаторов получили одинаковые электронные письма, отправитель которых назвал себя членом группы "Патриоты Украины". Письмо, составленное на примитивном английском языке, начиналось так: "Сенаторы и конгрессмены США! Ситуация в Украине сегодня крайне тяжелая. Украина находится в состоянии войны ... Уровень коррупции в вооруженных силах колоссальный. Высокопоставленный офицер продает оружие террористам".
Письмо содержало ссылку на петицию с призывом "спасти" Украину. Сенаторов просили прислать "опытных специалистов США и НАТО", которые заменили бы украинское военное командование.
"Надеемся, что вы сможете повлиять на Белый дом, Пентагон и Госдепартамент и добиться отправки западных офицеров в Украину для прямого контроля над нашими вооруженными силами", - говорилось в петиции.
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Как утверждают источники The Washington Post, за рассылкой этих писем стояло одно из подразделений ГРУ - военная часть №54777, или 72-й отдельный центр специальной службы, специализирующийся на ведении "психологической войны". При этом ГРУ преследовало две цели - деморализовать украинцев и заставить американских политиков думать, что украинцы потеряли веру в свою армию. При этом 12 сенаторов, которіе получили письма, очевидно, были выбраны просто по алфавиту, пишет газета.
Издание называет этот инцидент первой и "довольно грубой" попыткой ГРУ оказать психологическое воздействие на американских политиков. Попытка оказалась неудачной - письмо не повлияло на позицию Конгресса по Украине.
- Напомним, украинская контрразведка раскрыла деятельность офицера ВСУ Сергея Лазарева, который три года работал на ГРУ.
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