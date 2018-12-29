Готовился к соревнованиям: серфер упал в воду, "споткнувшись" об акулу

29 декабря, 2018, 20:00

В Доминиканской Республике кайтсерфер на большой скорости столкнулся с акулой и упал

Об этом пишет виданняч For the win .

Профессиональный спортсмен Алекс Сото готовился к Панамериканским играм 2019 года у побережья города Кабарете.

Он заметил акулу боковым зрением, но двигался слишком быстро, чтобы успеть избежать столкновения. Его серф с плавником (фойлборд) ударился об акулу и упал в воду, а сам Сото продолжил держаться за свой кайт, чтобы не уронить его.

Инцидент попал на его камеру GoPro. Когда человек выбрался на берег, он рассказал о происшествии своим коллегам. Те не поверили его словам, пока не посмотрели видео. "За все 14 лет тренировок я ни разу не видел акулу у Кабарете, поэтому был очень удивлен", - признался Сото.

Акула пережила столкновение, но экипировка спортсмена серьезно пострадала. По словам Сото, плавник снизу доски был полностью разрушен.

Кайтсерфинг - это вид спорта, в котором человек, стоя на доске на воде держит в руках кайт (огромный воздушный змей) и управляет им. За счет тяги от него и осуществляется движение.