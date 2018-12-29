29 декабря, 2018, 21:51

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, как будет происходить процедура получения Томоса

Об этом сообщает "Прямой" .

По словам Епифания, Томос об автокефалии Украинской православной церкви прибудет в Украину 6 января 2019 г.

"6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей Вселенского патриархата Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля Украинской независимой поместной православной церкви. После литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви. В тот же день вечером мы уже будем в Украине и 7 января будем торжественно праздновать Рождество. Это такой определенный подарок Украине - получение Томоса о независимости нашей украинской православной церкви", - сказал Епифаний.