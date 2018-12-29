Епифаний рассказал, как будет происходить процедура получения Томоса
29 декабря, 2018, 21:51
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, как будет происходить процедура получения Томоса
Об этом сообщает "Прямой" .
По словам Епифания, Томос об автокефалии Украинской православной церкви прибудет в Украину 6 января 2019 г.
"6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей Вселенского патриархата Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля Украинской независимой поместной православной церкви. После литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви. В тот же день вечером мы уже будем в Украине и 7 января будем торжественно праздновать Рождество. Это такой определенный подарок Украине - получение Томоса о независимости нашей украинской православной церкви", - сказал Епифаний.
- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской была создана новая Украинская православная церковь .
- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата .
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