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Епифаний рассказал, как будет происходить процедура получения Томоса


фото: radiosvoboda.org
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, как будет происходить процедура получения Томоса

Об этом сообщает "Прямой" .

По словам Епифания, Томос об автокефалии Украинской православной церкви прибудет в Украину 6 января 2019 г.

"6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей Вселенского патриархата Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля Украинской независимой поместной православной церкви. После литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви. В тот же день вечером мы уже будем в Украине и 7 января будем торжественно праздновать Рождество. Это такой определенный подарок Украине - получение Томоса о независимости нашей украинской православной церкви", - сказал Епифаний.

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