Аваков: мы готовы гарантировать безопасность всем кандидатам в президенты
Об этом министр заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина .
"Мы готовы взять на себя охрану основных кандидатов. Многие из них считают, что им этого не надо, мол, государство таким образом будет за ними следить. Но я заявляю: у нас совсем другие цели и задачи Если обратятся - мы сработаем честно", - отметил он.
По словам Авакова, полицейская охрана может быть предоставлена каждому кандидату по желанию, чтобы предотвратить или не допустить обострения конфликтных ситуаций.
"Но это не значит, что рядом с кандидатом будет топтаться дядя с пистолетом. Это значит, что мы будем контролировать ситуацию, все поле события и сможем, в частности, принять превентивные меры безопасности в случае необходимости", - пояснил министр.
Аваков также рассказал, что МВД располагает оперативной информацией относительно групп людей, которые сопровождают кандидатов в поездках по регионам.
"Мы понимаем, кто все это организовывает, как это происходит и зачем. Посмотрим состав преступления - вмешаемся. Пока же во всех этих предварительных политических играх нас беспокоит исключительно безопасность процесса. И я предупреждаю, что полиция будет жестко реагировать на политические игры, переходящие пределы безопасности и законности ", - подчеркнул глава МВД.
- 28 ноября пятеро парней напали в Одессе на руководителя партии "Гражданская позиции", кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Их задержала Нацполиция.
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