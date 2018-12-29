Аваков: мы готовы гарантировать безопасность всем кандидатам в президенты

29 декабря, 2018, 14:09

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков утверждает о готовности обеспечить полицейскую охрану кандидатов в президенты во время избирательной кампании - для их безопасности, а не с целью слежения за ними

Об этом министр заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина .

"Мы готовы взять на себя охрану основных кандидатов. Многие из них считают, что им этого не надо, мол, государство таким образом будет за ними следить. Но я заявляю: у нас совсем другие цели и задачи Если обратятся - мы сработаем честно", - отметил он.

По словам Авакова, полицейская охрана может быть предоставлена каждому кандидату по желанию, чтобы предотвратить или не допустить обострения конфликтных ситуаций.

"Но это не значит, что рядом с кандидатом будет топтаться дядя с пистолетом. Это значит, что мы будем контролировать ситуацию, все поле события и сможем, в частности, принять превентивные меры безопасности в случае необходимости", - пояснил министр.

Аваков также рассказал, что МВД располагает оперативной информацией относительно групп людей, которые сопровождают кандидатов в поездках по регионам.

"Мы понимаем, кто все это организовывает, как это происходит и зачем. Посмотрим состав преступления - вмешаемся. Пока же во всех этих предварительных политических играх нас беспокоит исключительно безопасность процесса. И я предупреждаю, что полиция будет жестко реагировать на политические игры, переходящие пределы безопасности и законности ", - подчеркнул глава МВД.