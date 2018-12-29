28 декабря на фронте: один оккупант был уничтожен и двое ранены, с украинской стороны - один раненый

29 декабря, 2018, 07:27

28 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены. При этом за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения

Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 29 декабря 2018 года, текст которой распространен пресс-службой Минобороны Украины.

Всего 28 декабря российский оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях.

Также позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская на Луганском направлении, вблизи поселков Славное, Тарамчук, Опытное, Пески на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении", - отмечается в сообщении.

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А вблизи поселка Железное, что на Горловском направлении, россияне и наемники применяли даже гранатометы.

В ответ подразделения Объединенных сил давали отпор из очередных средств поражения.

Потерь среди украинских военнослужащих в течение текущих суток нет.