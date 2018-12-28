Звонки раз в месяц и старые газеты: Сенцов написал об условиях в колонии
Об этом рассказала Щур, передает "Укринформ".
По ее словам, условия содержания Сенцова очень типичны. В частности, отряд похож, как у политзаключенного Кольченко, то есть двухъярусные кровати, около 70-ти человек, есть комната для приема пищи с холодильником, столом, полками для продуктов и электрическим чайником. Кроме того, есть уголок, где можно по расписанию посмотреть телевизор.
Щур сказала, что Сенцов может пользоваться телефоном не чаще, чем раз в месяц. Количество звонков законом не ограничено, но очередь на звонки большая. В письме Сенцов написал, что "это еще хорошо, поскольку в других отрядах люди могут звонить не чаще, чем раз в 2-3 месяца".
Газеты Сенцову идут с опозданием примерно на месяц. Но под давлением, после жалоб и огласки в Европарламенте, они к нему все же доходят. Журналисты "Новой газеты" подписали для политзаключенного свою газету на следующие полгода.
Правозащитница уточнила, что последнее письмо, которое она с Николаем Щуром получила от Сенцова датировано 24 декабря.
"В нем Олег еще раз благодарит за посылку, которую ему вручили через месяц задержки после того, как мы обратились с жалобами к таким инстанциям: начальник колонии, начальник УФСИН по ЯНАО, Прокуратура по надзору ЯНАО, Генпрокуатура РФ, ФСИН России, сайт президента РФ . Поскольку именно в эти дни сестра Олега Наталья Каплан находилась в Страсбурге, то ситуацию с невручением посылки и недопуском в магазин в течение 2-х месяцев после прекращения голодовки, она часто озвучивала. Посылку вручили как раз накануне вручения премии Европарламента. Письмо Олега об этом дошло до нас мгновенно", - отметила Щур.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти .
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного. Великобритания требует немедленно освободить Сенцова. У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него недостаток кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред . В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку . Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
- Сенцов написал письмо правозащитнику и заявил, что чувствует себя лучше.
- Российские тюремщики заявляли, что Сенцов дистанционно управляет постановкой пьесы в Киеве и готовит к изданию книгу.
- 10 декабря стало известно, что Сенцова переводят из медчасти в общий отряд заключенных.
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