Звонки раз в месяц и старые газеты: Сенцов написал об условиях в колонии

28 декабря, 2018, 13:22

Российская правозащитница Татьяна Щур рассказала об условиях содержания в колонии Лабытнанги незаконно заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом рассказала Щур, передает "Укринформ".

По ее словам, условия содержания Сенцова очень типичны. В частности, отряд похож, как у политзаключенного Кольченко, то есть двухъярусные кровати, около 70-ти человек, есть комната для приема пищи с холодильником, столом, полками для продуктов и электрическим чайником. Кроме того, есть уголок, где можно по расписанию посмотреть телевизор.

Щур сказала, что Сенцов может пользоваться телефоном не чаще, чем раз в месяц. Количество звонков законом не ограничено, но очередь на звонки большая. В письме Сенцов написал, что "это еще хорошо, поскольку в других отрядах люди могут звонить не чаще, чем раз в 2-3 месяца".

Газеты Сенцову идут с опозданием примерно на месяц. Но под давлением, после жалоб и огласки в Европарламенте, они к нему все же доходят. Журналисты "Новой газеты" подписали для политзаключенного свою газету на следующие полгода.

Правозащитница уточнила, что последнее письмо, которое она с Николаем Щуром получила от Сенцова датировано 24 декабря.

"В нем Олег еще раз благодарит за посылку, которую ему вручили через месяц задержки после того, как мы обратились с жалобами к таким инстанциям: начальник колонии, начальник УФСИН по ЯНАО, Прокуратура по надзору ЯНАО, Генпрокуатура РФ, ФСИН России, сайт президента РФ . Поскольку именно в эти дни сестра Олега Наталья Каплан находилась в Страсбурге, то ситуацию с невручением посылки и недопуском в магазин в течение 2-х месяцев после прекращения голодовки, она часто озвучивала. Посылку вручили как раз накануне вручения премии Европарламента. Письмо Олега об этом дошло до нас мгновенно", - отметила Щур.