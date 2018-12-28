Жене и дочери Сущенко позволили трехдневное свидание с политзаключенным

28 декабря, 2018, 16:02

Свидание с семьей продлится три дня и две ночи

Об этом сообщил правозащитник Марк Фейгин, передает Укринформ .

Свидание состоится в январе.

"Теперь уже могу сказать, что близкие родственники Романа Сущенко, жена Анжелика и дочь Юлия, получили право на длительное свидание с ним - три дня, две ночи. Свидание это произойдет в течение января", - сказал Фейгин.

Отметим, что в четверг, 27 ноября, юрист Марк Фейгин получил официальное разрешение на посещение украинского политзаключенного Романа Сущенко.