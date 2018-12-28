Жене и дочери Сущенко позволили трехдневное свидание с политзаключенным
28 декабря, 2018, 16:02
Свидание с семьей продлится три дня и две ночи
Об этом сообщил правозащитник Марк Фейгин, передает Укринформ .
Свидание состоится в январе.
"Теперь уже могу сказать, что близкие родственники Романа Сущенко, жена Анжелика и дочь Юлия, получили право на длительное свидание с ним - три дня, две ночи. Свидание это произойдет в течение января", - сказал Фейгин.
Отметим, что в четверг, 27 ноября, юрист Марк Фейгин получил официальное разрешение на посещение украинского политзаключенного Романа Сущенко.
- Напомним, в октябре 2016 собственного корреспондента правительственного информационного агентства "Укринформ" в Париже Романа Сущенко арестовали в Москве, куда он приехал к родственникам, по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима .
- 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Обменивать Сущенко российский президент Владимир Путин отказывается .
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