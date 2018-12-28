 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Истребители НАТО перехватили три военных самолета России над Балтикой


фото: delfi
Истребители НАТО дважды перехватывали военные самолеты Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем

Об этом сообщает Министерство обороны Литвы .

Сообщается, что 17-23 декабря самолет НАТО проводили патрулирование воздушного пространства стран Балтии.

Во время патрулирования, а именно 17 декабря, истребитель НАТО перехватил два самолета Су-27. Они летели с материковой части России в Калининград, с выключенными бортовыми транспондерами. Самолеты не имели планов полета и радиосвязи с региональным центром управления воздушным движением.

Позже, 20 декабря, истребитель НАТО перехватил еще один самолет Ил-20, летевший из материковой части России в Калининград. Его бортовой ретранслятор также был выключен.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2018 пятница

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

28 декабря, 2018 пятница

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать