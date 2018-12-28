Истребители НАТО перехватили три военных самолета России над Балтикой
28 декабря, 2018, 11:24
Истребители НАТО дважды перехватывали военные самолеты Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем
Об этом сообщает Министерство обороны Литвы .
Сообщается, что 17-23 декабря самолет НАТО проводили патрулирование воздушного пространства стран Балтии.
Во время патрулирования, а именно 17 декабря, истребитель НАТО перехватил два самолета Су-27. Они летели с материковой части России в Калининград, с выключенными бортовыми транспондерами. Самолеты не имели планов полета и радиосвязи с региональным центром управления воздушным движением.
Позже, 20 декабря, истребитель НАТО перехватил еще один самолет Ил-20, летевший из материковой части России в Калининград. Его бортовой ретранслятор также был выключен.
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