Вмешательство России: Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора
28 декабря, 2018, 09:20
Президент США Дональд Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в 2016 году
Об этом заявил в интервью Hill TV адвокат президента США Рудольф Джулиани, информирует Радио Свобода .
Юрист отметил, что глава Белого дома дал достаточно информации команде спецпрокурора.
Ранее Джулиани сказал, что выступает категорически против личной встречи президента со следователями, поскольку опасается, что они могут ввести Трампа в заблуждение своими вопросами. При этом юрист отметил, что адвокаты могут сами ответить на дополнительные вопросы команды Мюллера.
- Напомним, ранее ФБР поддержала доклад ЦРУ, в котором говорится, что Россия вмешалась в выборы в США , чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу.
- Комитет по разведке палаты представителей США решил расследовать обвинения в заговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями .
- Позже американские СМИ опубликовали список 33 человек и 3 компаний, подозреваемых в связи между Трампом и Россией.
- 16 декабря The Washington Post опубликовала новые доказательства вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.
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