Вмешательство России: Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора

28 декабря, 2018, 09:20

Президент США Дональд Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в 2016 году

Об этом заявил в интервью Hill TV адвокат президента США Рудольф Джулиани, информирует Радио Свобода .

Юрист отметил, что глава Белого дома дал достаточно информации команде спецпрокурора.

Ранее Джулиани сказал, что выступает категорически против личной встречи президента со следователями, поскольку опасается, что они могут ввести Трампа в заблуждение своими вопросами. При этом юрист отметил, что адвокаты могут сами ответить на дополнительные вопросы команды Мюллера.