Вмешательство России: экс-адвокат Трампа контактировал с русскими в Праге, - СМИ
Об этом сообщило в четверг вашингтонское бюро американского издания McClatchy .
"Мобильный телефон экс-адвоката и помощника Трампа Майкла Коэна посылал сигналы на сотовые вышки в районе Праги в конце лета 2016-го, в разгар президентской кампании, оставив электронную запись в подтверждение того, что Коэн встречался там тайно с российскими чиновниками", - отмечает издание со ссылкой на четырех человек, сведущих в деле.
Примерно в это же время местные спецслужбы перехватили телефонный разговор между россиянами, один из которых упомянул, что Коэн находится в Праге, сообщили еще два источника.
"Данные регистрации телефона и разведки, ранее не раскрывавшиеся, добавляют новую уверенность в координации между кампанией Трампа и операцией россиян по вмешательству в выборы", - отмечается в публикации.
Ранее в досье Кристофера Стила, которое Трамп назвал "кучей мусора", отмечалось, что Коэн и по крайней мере один чиновник из Кремля встречались в Праге или в окрестностях города, чтобы обсудить, как глубже скрыть связь между кампанией Трампа и РФ.
В то же время, сам Коэн в четверг заявил, что вообще никогда не был в Праге.
"Слышал, что Прага и Чешская Республика красивылетом. А я и не знал, поскольку никогда не был там. Мюллер знает все!" - написал экс-адвокат Трампа на своей странице в Твиттере.
I hear #Prague #CzechRepublic is beautiful in the summertime. I would not know as I have never been. #Mueller knows everything!- Michael Cohen (@ MichaelCohen212) 27 декабря 2018 г.
- Напомним, Майкл Коэн заключил соглашение со следствием и признал себя виновным в ряде преступлений, в частности, в том, что во время избирательной кампании 2016 года по указанию Трампа заплатил за молчание двум женщинам, которые заявили о сексуальных связях с будущим президентом.
- Трамп заявил , что "не рекомендовал бы" нанимать Коэна адвокатом.
- Адвокат Коэна заявил, что его клиент может предоставить информацию "по определенныем темам" спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года.
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