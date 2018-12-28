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Вмешательство России: экс-адвокат Трампа контактировал с русскими в Праге, - СМИ


фото: REUTERS
Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера получило новые доказательства встречи бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна с представителями Кремля в чешской столице в разгар президентской кампании в Соединенных Штатах

Об этом сообщило в четверг вашингтонское бюро американского издания McClatchy .

"Мобильный телефон экс-адвоката и помощника Трампа Майкла Коэна посылал сигналы на сотовые вышки в районе Праги в конце лета 2016-го, в разгар президентской кампании, оставив электронную запись в подтверждение того, что Коэн встречался там тайно с российскими чиновниками", - отмечает издание со ссылкой на четырех человек, сведущих в деле.

Примерно в это же время местные спецслужбы перехватили телефонный разговор между россиянами, один из которых упомянул, что Коэн находится в Праге, сообщили еще два источника.

"Данные регистрации телефона и разведки, ранее не раскрывавшиеся, добавляют новую уверенность в координации между кампанией Трампа и операцией россиян по вмешательству в выборы", - отмечается в публикации.

Ранее в досье Кристофера Стила, которое Трамп назвал "кучей мусора", отмечалось, что Коэн и по крайней мере один чиновник из Кремля встречались в Праге или в окрестностях города, чтобы обсудить, как глубже скрыть связь между кампанией Трампа и РФ.

В то же время, сам Коэн в четверг заявил, что вообще никогда не был в Праге.

"Слышал, что Прага и Чешская Республика красивылетом. А я и не знал, поскольку никогда не был там. Мюллер знает все!" - написал экс-адвокат Трампа на своей странице в Твиттере.

  • Напомним, Майкл Коэн заключил соглашение со следствием и признал себя виновным в ряде преступлений, в частности, в том, что во время избирательной кампании 2016 года по указанию Трампа заплатил за молчание двум женщинам, которые заявили о сексуальных связях с будущим президентом.
  • Трамп заявил , что "не рекомендовал бы" нанимать Коэна адвокатом.
  • Адвокат Коэна заявил, что его клиент может предоставить информацию "по определенныем темам" спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года.
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