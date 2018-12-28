Вмешательство России: экс-адвокат Трампа контактировал с русскими в Праге, - СМИ

28 декабря, 2018, 13:38

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера получило новые доказательства встречи бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна с представителями Кремля в чешской столице в разгар президентской кампании в Соединенных Штатах

Об этом сообщило в четверг вашингтонское бюро американского издания McClatchy .

"Мобильный телефон экс-адвоката и помощника Трампа Майкла Коэна посылал сигналы на сотовые вышки в районе Праги в конце лета 2016-го, в разгар президентской кампании, оставив электронную запись в подтверждение того, что Коэн встречался там тайно с российскими чиновниками", - отмечает издание со ссылкой на четырех человек, сведущих в деле.

Примерно в это же время местные спецслужбы перехватили телефонный разговор между россиянами, один из которых упомянул, что Коэн находится в Праге, сообщили еще два источника.

"Данные регистрации телефона и разведки, ранее не раскрывавшиеся, добавляют новую уверенность в координации между кампанией Трампа и операцией россиян по вмешательству в выборы", - отмечается в публикации.

Ранее в досье Кристофера Стила, которое Трамп назвал "кучей мусора", отмечалось, что Коэн и по крайней мере один чиновник из Кремля встречались в Праге или в окрестностях города, чтобы обсудить, как глубже скрыть связь между кампанией Трампа и РФ.

В то же время, сам Коэн в четверг заявил, что вообще никогда не был в Праге.

"Слышал, что Прага и Чешская Республика красивылетом. А я и не знал, поскольку никогда не был там. Мюллер знает все!" - написал экс-адвокат Трампа на своей странице в Твиттере.

I hear #Prague #CzechRepublic is beautiful in the summertime. I would not know as I have never been. #Mueller knows everything! - Michael Cohen (@ MichaelCohen212) 27 декабря 2018 г.