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В Индии женщина стала одной из старейших мам в мире

В Индии женщина стала самой старой мамой в мире в возрасте 65 лет, которая родила самостоятельно

Об этом сообщил Daily Mail.

Женщина является старейшей роженицей в мире, которая самостоятельно родила ребенка. К этому все рекордсменки рожали с помощью искусственного оплодотворения. Отец ребенка - 80 лет.

Роды стали для женщины вторыми, восемь лет назад она родила мальчика. Медики, которые принимали роды, рассказали, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо, они здоровы и скоро их выпишут из больницы.

По словам специалиста по репродукции и родам доктора Шабир Сидики данный случай является редким в медицинской практике.

"Обычно в Индии у женщин менопауза наступает в среднем в возрасте 47 лет. И после этого у них уже нет возможности родить ребенка. Но это редкий случай", - сказал врач.

Сейчас самой пожилой роженицей также считается представитель Индии, которая в 2016 году родила сына в возрасте 72 лет, но с помощью искусственного оплодотворения.

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