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В Японии автобус врезался в грузовик, 16 пострадавших


фото: Скріншот
В Японии в городе Фунабаси автобус столкнулся в грузовиком, в результате чего пострадали по меньшей мере 16 человек

Об этом сообщает издание NHK со ссылкой на полицию в пятницу, 28 декабря.

ДТП произошло около 8 утра по местному времени (01:00 по Киеву). В результате столкновения пострадали 16 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По информации издания, автобус принадлежал компании, которая предоставляла услуги корпоративных перевозок. По факту происшествия полиция арестовала 69-летнего водителя автобуса по подозрению в совершении ДТП.

 

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