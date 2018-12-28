В Винницкой области киберполиция "прикрыла" торговлю нелегальным алкоголем в интернете

28 декабря, 2018, 21:34

В Винницкой области киберполиция разоблачила злоумышленников, которые продавали нелегальный алкоголь в интернете

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, в преступную группу входили пять человек. Они работали в течение последнего года.

Организатором группы оказался 47-летний житель Винницкой области. Используя подконтрольные веб-ресурсы, злоумышленники продавали алкоголь в упаковках без марок акцизного налога. При этом незаконно использовали знаки для товаров и фирменные наименования всемирно известных иностранных компаний.

Правоохранители провели одновременно 19 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и местах размещения складских помещений и цехов. По их результатам изъято орудие для изготовления и розлива водочной продукции и компьютерную технику, с которой осуществлялось администрирование интернет-ресурсов.

Кроме того, изъяты мобильные телефоны (которые использовались для деятельности call-центра), кредитные карточки на которые перечислялись деньги, более полумиллиона гривень наличными и черновые записи. Также, во время обысков было конфисковано около 11 тыс. литров фальсифицированных алкогольных напитков на более 2,6 млн грн.