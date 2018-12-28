 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Винницкой области киберполиция "прикрыла" торговлю нелегальным алкоголем в интернете

В Винницкой области киберполиция разоблачила злоумышленников, которые продавали нелегальный алкоголь в интернете

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, в преступную группу входили пять человек. Они работали в течение последнего года.

Организатором группы оказался 47-летний житель Винницкой области. Используя подконтрольные веб-ресурсы, злоумышленники продавали алкоголь в упаковках без марок акцизного налога. При этом незаконно использовали знаки для товаров и фирменные наименования всемирно известных иностранных компаний.

Правоохранители провели одновременно 19 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и местах размещения складских помещений и цехов. По их результатам изъято орудие для изготовления и розлива водочной продукции и компьютерную технику, с которой осуществлялось администрирование интернет-ресурсов.

Кроме того, изъяты мобильные телефоны (которые использовались для деятельности call-центра), кредитные карточки на которые перечислялись деньги, более полумиллиона гривень наличными и черновые записи. Также, во время обысков было конфисковано около 11 тыс. литров фальсифицированных алкогольных напитков на более 2,6 млн грн.

null

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2018 пятница

больше новостей

28 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать