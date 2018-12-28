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В Украине запустят взвешивание автомобилей в движении


фото: delo.ua
28 декабря Укравтодор подписал контракт по пилотному проекту взвешивания автомобилей в движении

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора в Facebook.

На подъездах к Киеву на дорогах М-06, М-03, М-01, М-05, М-07 через 7 месяцев построят шесть площадок для автоматического взвешивания авто в движении.

Пилотный проект могут расширить. Планируется, что за два-три года в стране появится до 200-250 таких пунктов.

Победитель тендера - украино-канадский консорциум: компании СЭА Электроникс Украина, International Road Dynamics, Автомагистраль-Юг. Стоимость контракта составляет $6,44 млн и 1,8 млн грн (с учетом НДС).

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