В Украине запустят взвешивание автомобилей в движении

28 декабря, 2018, 15:46

28 декабря Укравтодор подписал контракт по пилотному проекту взвешивания автомобилей в движении

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора в Facebook.

На подъездах к Киеву на дорогах М-06, М-03, М-01, М-05, М-07 через 7 месяцев построят шесть площадок для автоматического взвешивания авто в движении.

Пилотный проект могут расширить. Планируется, что за два-три года в стране появится до 200-250 таких пунктов.

Победитель тендера - украино-канадский консорциум: компании СЭА Электроникс Украина, International Road Dynamics, Автомагистраль-Юг. Стоимость контракта составляет $6,44 млн и 1,8 млн грн (с учетом НДС).