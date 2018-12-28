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В США умер самый старый ветеран Второй мировой войны

112-летний Ричард Овертон, который официально был старейшим ветераном Второй мировой войны, умер в реабилитационном центре в Остине (штат Техас)

Об этом сообщает Радио Свобода .

Овертон получил много внимания в течение последних нескольких лет жизни в силу своего возраста и службу во время Второй мировой войны. Он родился в округе Бастроп, (штат Техас) 11 мая 1906 года. Овертон был призван в армию в 1942 году, через девять месяцев после нападения Японии на Перл-Харбор.

Овертон служил в 188-м авиационно-инженерном батальоне, который полностью состоял из чернокожих американцев. Во время службы он служил на различных островах Тихоокеанского театра военных действий.

Овертон был женат дважды, но не имел детей. Он был отмечен в 2013 году тогдашним президентом Бараком Обамой на церемонии Дня ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище, а также был приглашен в Белый дом.

 

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