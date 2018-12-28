В США массово отключился интернет
28 декабря, 2018, 11:48
28 декабря в нескольких штатах США произошло массовое отключение интернета
Об этом сообщает Associated Press .
Отмечается, что это связано с поломками в телекоммуникационной компании CenturyLink. Со сбоями столкнулись пользователи от Нью-Йорка до Калифорнии.
По словам представителя американской Федеральной комиссии по связи Джессики Розенволсен, сбой наблюдался у пользователей по всей стране, и по этому поводу должно быть проведено расследование.
Специалисты пытаются наладить работу сети.
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