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В США массово отключился интернет


фото: blog.homerez.fr
28 декабря в нескольких штатах США произошло массовое отключение интернета

Об этом сообщает Associated Press .

Отмечается, что это связано с поломками в телекоммуникационной компании CenturyLink. Со сбоями столкнулись пользователи от Нью-Йорка до Калифорнии.

По словам представителя американской Федеральной комиссии по связи Джессики Розенволсен, сбой наблюдался у пользователей по всей стране, и по этому поводу должно быть проведено расследование.

Специалисты пытаются наладить работу сети.

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