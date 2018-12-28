В США массово отключился интернет

28 декабря, 2018, 11:48

28 декабря в нескольких штатах США произошло массовое отключение интернета

Об этом сообщает Associated Press .

Отмечается, что это связано с поломками в телекоммуникационной компании CenturyLink. Со сбоями столкнулись пользователи от Нью-Йорка до Калифорнии.

По словам представителя американской Федеральной комиссии по связи Джессики Розенволсен, сбой наблюдался у пользователей по всей стране, и по этому поводу должно быть проведено расследование.

Специалисты пытаются наладить работу сети.