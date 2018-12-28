В России хотят переписать Конституцию, чтобы оставить Путина президентом, - Bloomberg
Об этом написали в Bloomberg, передает "Громадське" .
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин на встрече с Путиным предложил проанализировать конституцию, чтобы выяснить, "являются ли ее положения эффективными и не потеряли ли они свою сущность".
По мнению аналитиков, таким образом российские власти пытаются изменить основной закон и оставить Путина президентом после 2024 года.
"Речь идет о передаче власти (Путину после 2024 - ред.). Путин поощряет эту игру, говоря неоднозначные намеки", - прокомментировал инициативу парламента политический аналитик и бывший кремлевский помощник Глеб Павловский.
Аналитики также считают, что существует еще один гипотетический вариант - создание совещательного органа под названием Государственный Совет, который стал бы высшим руководящим органом в стране во главе с Путиным.
Как пояснил политолог Валерий Соловей, в случае проведения такой реформы нового президента могут лишить многих полномочий. Он предполагает, что изменения в Конституцию могут начаться уже в 2020 году.
- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина . Сообщалось о различных фактах подкупа и давления на тех, кого заставляли идти на выборы. Например, в Крыму оккупанты заставляют маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
- Выборы в России 2018 года происходили с массовыми нарушениями. В частности, обнародованы десятки видео с вбросом бюллетеней.
- После переизбрания на пост президента РФ Путин пообещал не баллотироваться в президенты РФ третий раз подряд.
- 18 мая парламент Чечни предложил внести поправки в Конституцию России, которые позволят президенту РФ быть у власти до трех сроков подряд.
- 2 сентября политический эксперт Сергей Таран заявил, что Путин также хотел бы, чтобы и федерализация Украины была установлена конституционным путем .
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