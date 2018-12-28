В России хотят переписать Конституцию, чтобы оставить Путина президентом, - Bloomberg

28 декабря, 2018, 09:12

В России хотят изменить нормы Конституции, чтобы оставить Владимира Путина президентом РФ

Об этом написали в Bloomberg, передает "Громадське" .

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин на встрече с Путиным предложил проанализировать конституцию, чтобы выяснить, "являются ли ее положения эффективными и не потеряли ли они свою сущность".

По мнению аналитиков, таким образом российские власти пытаются изменить основной закон и оставить Путина президентом после 2024 года.

"Речь идет о передаче власти (Путину после 2024 - ред.). Путин поощряет эту игру, говоря неоднозначные намеки", - прокомментировал инициативу парламента политический аналитик и бывший кремлевский помощник Глеб Павловский.

Аналитики также считают, что существует еще один гипотетический вариант - создание совещательного органа под названием Государственный Совет, который стал бы высшим руководящим органом в стране во главе с Путиным.

Как пояснил политолог Валерий Соловей, в случае проведения такой реформы нового президента могут лишить многих полномочий. Он предполагает, что изменения в Конституцию могут начаться уже в 2020 году.