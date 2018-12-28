В МВД обещают предотвратить провокации в праздничные дни
Об этом 28 декабря во время совещания сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.
"По всей Украине в период новогодних и рождественских праздников ожидается много публичных мероприятий. Всем органам МВД необходимо скоординировать работу по обеспечению безопасности в государстве во время праздников", - сказал Яровой.
Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что во время новогодних и рождественских праздников предусмотрено привлечение максимального количества полицейских.
"Полицейские перекроют и пиротехники обследуют места массового пребывания граждан. В местах проведения детских мероприятий будут привлечены инспекторы ювенальной превенции и школьные офицеры полиции, организованные группы детей будут сопровождаться полицией. Будут образованы дополнительные следственно-оперативные группы, резервы патрульной полиции", - сказал Фацевич.
Особо заместитель председателя Нацполиции подчеркнул необходимость усиления мер безопасности во время празднования Рождества.
"Вопрос безопасности граждан особенно остро стоит из-за запланированнуюой передачи 6 января Томоса. Полиция будет принимать все необходимые превентивные меры, будет организовано совместное патрулирование с Нацгвардией в местах массового пребывания граждан", - подчеркнул Фацевич.
Командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров отметил, что гвардейцы продолжают работать в усиленном режиме.
По словам председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, спасателями проверено почти 7,5 тыс объектов, которые будут задействованы при проведении мероприятий во время праздников.
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