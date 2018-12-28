В МВД обещают предотвратить провокации в праздничные дни

28 декабря, 2018, 14:15

Работа МВД в праздничный период будет нацелена на недопущение провокаций

Об этом 28 декабря во время совещания сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

"По всей Украине в период новогодних и рождественских праздников ожидается много публичных мероприятий. Всем органам МВД необходимо скоординировать работу по обеспечению безопасности в государстве во время праздников", - сказал Яровой.

Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что во время новогодних и рождественских праздников предусмотрено привлечение максимального количества полицейских.

"Полицейские перекроют и пиротехники обследуют места массового пребывания граждан. В местах проведения детских мероприятий будут привлечены инспекторы ювенальной превенции и школьные офицеры полиции, организованные группы детей будут сопровождаться полицией. Будут образованы дополнительные следственно-оперативные группы, резервы патрульной полиции", - сказал Фацевич.

Особо заместитель председателя Нацполиции подчеркнул необходимость усиления мер безопасности во время празднования Рождества.

"Вопрос безопасности граждан особенно остро стоит из-за запланированнуюой передачи 6 января Томоса. Полиция будет принимать все необходимые превентивные меры, будет организовано совместное патрулирование с Нацгвардией в местах массового пребывания граждан", - подчеркнул Фацевич.

Командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров отметил, что гвардейцы продолжают работать в усиленном режиме.

По словам председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, спасателями проверено почти 7,5 тыс объектов, которые будут задействованы при проведении мероприятий во время праздников.