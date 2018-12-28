В Киеве в новогоднюю ночь метро будет работать дольше
28 декабря, 2018, 20:52
В Киеве в новогоднюю ночь метрополитен будет работать на 3 часа дольше
Об этом сообщается на сайте столичного метро.
Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. В частности, из центра города около 3:15.
"Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и платформе", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в новогоднюю ночь.
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