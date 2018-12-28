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В Киеве в новогоднюю ночь метро будет работать дольше

В Киеве в новогоднюю ночь метрополитен будет работать на 3 часа дольше

Об этом сообщается на сайте столичного метро.

Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. В частности, из центра города около 3:15.

"Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и платформе", - говорится в сообщении.

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