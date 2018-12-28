В Кривом Роге рухнула крыша кинотеатра
28 декабря, 2018, 15:25
Обвалилась крыша бывшего кинотеатра "Современник"
Об этом сообщает сайт города 0564.ua
В здании бывшего кинотеатра "Современник" в Кривом Роге обвалилась крыша.
Инцидент произошел около 12:00.
Обвалилась и часть опорной стены. Также по стене пошли трещины.
В пресс-службе патрульной полиции сообщают, что, по предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
На месте происшествия работают спасатели и полиция. О причинах обрушения не сообщается.
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