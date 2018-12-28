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В Кривом Роге рухнула крыша кинотеатра

Обвалилась крыша бывшего кинотеатра "Современник"

Об этом сообщает сайт города 0564.ua

В здании бывшего кинотеатра "Современник" в Кривом Роге обвалилась крыша.

Инцидент произошел около 12:00.

Обвалилась и часть опорной стены. Также по стене пошли трещины.

В пресс-службе патрульной полиции сообщают, что, по предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.

На месте происшествия работают спасатели и полиция. О причинах обрушения не сообщается.

 

 

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