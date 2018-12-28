В Финляндии задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол

28 декабря, 2018, 08:47

Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американской власти

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

"15 декабря Пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа задержана гражданка России Тэрада Мира, 1988 года рождения (до 2017 года - Волк Оксана), которая ехала из Санкт-Петербурга транзитом в Испании. В этот же день финские власти сообщили российскую сторону о том, что случилось. в частности, они сообщили нам, что задержание проведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей ", - говорится в сообщении.

17 декабря консульский сотрудник посетил Тэрада в тюрьме Вантаа. Россиянка сообщила, что ее обвиняют в нарушении законодательства в сфере борьбы с распостранением наркотиков и отмыванием денег. Несмотря на это, россиянка свою вину отрицает.

"Поэтому финские власти в соответствии с финско-американского соглашения о взаимной выдаче преступников потребовали у американской стороны подтверждение обоснованности обвинений, после изучения которых министерство юстиции Финляндии примет решение о том, депортировать ли российскую гражданку в США или выпустить на свободу", - написали в дипмиссии.

Для предоставления дополнительных документов из Вашингтона установлен крайний срок - 29 декабря 2019 года, добавили в консульском отделе.

Дипломаты РФ указали, что русской предназначен бесплатный адвокат. То есть она может звонить в посольство и родственникам.

"Проверка условий содержания россиянки показала, что они соответствуют общеевропейским нормам, является возможность получения медицинской помощи, включая специализированную, в лечебных учреждениях Финляндии общего пользования. Жалоб по тюремных властей гражданка консульским работникам не высказывала. Со своей стороны просили финнов обратить особое внимание на состояние здоровья задержанной, которая имела травмы после автомобильной аварии", - говорится в сообщении.

Отмечается что дипломаты РФ продолжают контактировать с финской властью и предоставлять задержанной необходимую консульскую помощь.