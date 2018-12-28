В Египте возле пирамид взорвался туристический автобус, есть погибшие и раненые

28 декабря, 2018, 20:11

В столице Египта Каире возле пирамид прогремел взрыв в туристическом автобусе

Об этом сообщает ВВС.

По предварительным данным, когда автобус с вьетнамскими туристами начал двигаться, взорвалась бомба, скрытая за стенкой транспортного средства.

В результате взрыва погибли двое вьетнамских туристов, еще 12 человек получили ранения. Среди раненых - двое египтян, в том числе водитель.