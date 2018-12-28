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В делах пленных украинских моряков назначили ряд экспертиз, - Полозов

В делах пленных украинских моряков назначен ряд технических экспертиз, которые в ближайшее время провести не успеют

Об этом рассказал Николай Полозов, который координирует работу команды адвокатов украинских моряков, сообщает Укринформ.

"Что касается ситуации с уголовным делом, то в делах украинских моряков в декабре назначен ряд технических экспертиз. Не думаю, что они будут выполнены до новогодних каникул. И в целом, до 24 января, когда закончится утвержден срок содержания под стражей, ситуация в следственной деле кардинально не изменится ", - сказал Полозов.

По его словам, в этих условиях работники Следственного управления ФСБ, ведущие дела, требовать продления срока содержания под стражей украинских моряков.

"Скорее всего, это произойдет в Лефортовском районном суде. Украинские моряки будут обязаны доставлять на заседание. Рассмотрение апелляций будет проходить в суде высшей инстанции, то есть - в Мосгорсуде", - считает адвокат.

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