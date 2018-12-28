В делах пленных украинских моряков назначили ряд экспертиз, - Полозов
Об этом рассказал Николай Полозов, который координирует работу команды адвокатов украинских моряков, сообщает Укринформ.
"Что касается ситуации с уголовным делом, то в делах украинских моряков в декабре назначен ряд технических экспертиз. Не думаю, что они будут выполнены до новогодних каникул. И в целом, до 24 января, когда закончится утвержден срок содержания под стражей, ситуация в следственной деле кардинально не изменится ", - сказал Полозов.
По его словам, в этих условиях работники Следственного управления ФСБ, ведущие дела, требовать продления срока содержания под стражей украинских моряков.
"Скорее всего, это произойдет в Лефортовском районном суде. Украинские моряки будут обязаны доставлять на заседание. Рассмотрение апелляций будет проходить в суде высшей инстанции, то есть - в Мосгорсуде", - считает адвокат.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность были приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряка.
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- По состоянию на 27 декабря все 24 украинских моряка, захваченных во время российской военной агрессии в районе Керченского пролива, объявили себя военнопленными .
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-