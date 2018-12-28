В Чехии грабитель удерживает заложников в банке
28 декабря, 2018, 18:29
В чешском городе Пршибрам вооруженный злоумышленник держит заложников в банке
Об этом сообщает Novinky .
После неудачной попытки ограбления банка он взял в заложники девять человек.
По словам мужчины, он не причинит вреда мирным гражданам, а одного заложника уже отпустил.
- Напомним, в районе центрального вокзала в немецком городе Кельн в понедельник, 15 октября 2018 года, имел место захват заложников, сообщила полиция города.
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