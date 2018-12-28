В Чехии грабитель удерживает заложников в банке

28 декабря, 2018, 18:29

В чешском городе Пршибрам вооруженный злоумышленник держит заложников в банке

Об этом сообщает Novinky .

После неудачной попытки ограбления банка он взял в заложники девять человек.

По словам мужчины, он не причинит вреда мирным гражданам, а одного заложника уже отпустил.