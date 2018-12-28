 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Чехии грабитель удерживает заложников в банке

В чешском городе Пршибрам вооруженный злоумышленник держит заложников в банке

Об этом сообщает Novinky .

После неудачной попытки ограбления банка он взял в заложники девять человек.

По словам мужчины, он не причинит вреда мирным гражданам, а одного заложника уже отпустил.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2018 пятница

больше новостей

28 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать