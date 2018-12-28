В Азовском море соотношение сил с Россией не в пользу Украины, - командующий ВМС
Об этом в интервью DW рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
"Сейчас, к сожалению, не в пользу Украины как в количественном, так и качественном соотношении. Подавляющее количество кораблей и катеров Черноморского флота РФ и ФСБ находятся в Азовском море", - констатировал Воронченко.
Он уточнил, что общее количество российских кораблей и катеров - более сотни.
"По нашим подсчетам, их количество уже перевалило за сотню. Непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, на российской стороне примерно 36-40 единиц. В Украине там, к сожалению, сейчас два катера и два корабля. Вот теперь считайте, какое может быть соотношение", - добавил командующий ВМС Украины.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- Украина с привлечением международных партнеров планирует осуществить новый проход через Керченский пролив.
- Россия отреагировала на планы Украины осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив.
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