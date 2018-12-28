В Азовском море соотношение сил с Россией не в пользу Украины, - командующий ВМС

28 декабря, 2018, 21:22

Количество кораблей и катеров России в Азовском море уже перевалило за сотню

Об этом в интервью DW рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

"Сейчас, к сожалению, не в пользу Украины как в количественном, так и качественном соотношении. Подавляющее количество кораблей и катеров Черноморского флота РФ и ФСБ находятся в Азовском море", - констатировал Воронченко.

Он уточнил, что общее количество российских кораблей и катеров - более сотни.

"По нашим подсчетам, их количество уже перевалило за сотню. Непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, на российской стороне примерно 36-40 единиц. В Украине там, к сожалению, сейчас два катера и два корабля. Вот теперь считайте, какое может быть соотношение", - добавил командующий ВМС Украины.