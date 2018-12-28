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В 2019 украинцы смогут получать возмещение за некачественные коммунальные услуги


фото: kmu.gov.ua
С 1 мая 2019 украинцы смогут получить возмещение за получение некачественных жилищно-коммунальных услуг

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам заседания правительства в четверг, 27 декабря.

По его словам, Кабинет министров Украины утвердил соответствующую форму жалобы на качество коммунальных услуг и механизм ее проверки. Постановление вступит в силу 1 мая 2019 года.

"Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управление многоквартирным домом", - подчеркнул Зубко.

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Для получения возмещения потребителям коммунальных услуг необходимо будет подать акт-претензию и дождаться результатов проверки качества ЖКУ.

  • Напомним, 9 ноября 2017 Рада приняла закон 1581-д о жилищно-коммунальные услуги . Закон предусматривает, что за коммунальную услугу можно платить полцены, если она предоставлена некачественно. Не получил услуги - не плати вообще.
  • После принятия закона министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что в министерстве планируют создать Жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет реагировать на обращение жителей тех или иных домов, где услуга предоставляется некачественно.
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