Усик рассказал, какие страны предлагали ему гражданство
28 декабря, 2018, 18:30
Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему поступали предложения об изменении гражданства от пяти стран
Об этом сообщает "Экспресс" .
По словам Усика, среди стран, которые предлагали ему гражданство была и Россия.
"Россия также в этом списке. Но я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда буду оставаться украинцем", - сказал Усик.
- Напомним, Усик объяснил, почему не говорит на украинском языке .
- Усик в следующем поединке встретится с Дереком Чисорой или Диллиан Уайтом из Великобритании.
- Александра Усика признали боксером года по версии ESPN .
- Усика также назвали лучшим боксером мира 2018 года по версии Sports Illustrated.
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