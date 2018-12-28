Усик рассказал, какие страны предлагали ему гражданство

28 декабря, 2018, 18:30

Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему поступали предложения об изменении гражданства от пяти стран

Об этом сообщает "Экспресс" .

По словам Усика, среди стран, которые предлагали ему гражданство была и Россия.

"Россия также в этом списке. Но я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда буду оставаться украинцем", - сказал Усик.