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Украинцы считают Томос и "желтые жилеты" главными политическими событиями года


фото: REUTERS
Предоставление Украине автокефалии считают главным политическим событием в стране, а протесты желтых жилетов во Франции главным событием в мире

Опрос проводился Фонд демократические инициативы с социологической службой Центра Разумкова .

Украинцы выделили 4 главных политические события 2018 года в Украине:

  1. Объединение церкви, предоставление Томоса (это отметил 24% опрошенных)
  2. Введение военного положения (17%)
  3. Инцидент в Керченском проливе (9%)
  4. Продолжение войны (7%)

Ни одного события не смогли назвать 12% опрошенных.

Что касается главных политических событий в мире, то:

  1. Протесты во Франции (7%)
  2. Усиление санкций против России (4%)
  3. События в Армении (протесты против власти Сержа Саргсяна, - Ред.) (3%)
  4. Инцидент в Керченском проливе (3%)

Исследование проводилось с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. В опросе приняло участие 2017 совершеннолетних респондентов.

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