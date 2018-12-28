Украинцы считают Томос и "желтые жилеты" главными политическими событиями года

28 декабря, 2018, 12:39

Предоставление Украине автокефалии считают главным политическим событием в стране, а протесты желтых жилетов во Франции главным событием в мире

Опрос проводился Фонд демократические инициативы с социологической службой Центра Разумкова .

Украинцы выделили 4 главных политические события 2018 года в Украине:

Объединение церкви, предоставление Томоса (это отметил 24% опрошенных) Введение военного положения (17%) Инцидент в Керченском проливе (9%) Продолжение войны (7%)

Ни одного события не смогли назвать 12% опрошенных.

Что касается главных политических событий в мире, то:

Протесты во Франции (7%) Усиление санкций против России (4%) События в Армении (протесты против власти Сержа Саргсяна, - Ред.) (3%) Инцидент в Керченском проливе (3%)

Исследование проводилось с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. В опросе приняло участие 2017 совершеннолетних респондентов.