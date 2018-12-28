Украинцы считают Томос и "желтые жилеты" главными политическими событиями года
28 декабря, 2018, 12:39
Предоставление Украине автокефалии считают главным политическим событием в стране, а протесты желтых жилетов во Франции главным событием в мире
Опрос проводился Фонд демократические инициативы с социологической службой Центра Разумкова .
Украинцы выделили 4 главных политические события 2018 года в Украине:
- Объединение церкви, предоставление Томоса (это отметил 24% опрошенных)
- Введение военного положения (17%)
- Инцидент в Керченском проливе (9%)
- Продолжение войны (7%)
Ни одного события не смогли назвать 12% опрошенных.
Что касается главных политических событий в мире, то:
- Протесты во Франции (7%)
- Усиление санкций против России (4%)
- События в Армении (протесты против власти Сержа Саргсяна, - Ред.) (3%)
- Инцидент в Керченском проливе (3%)
Исследование проводилось с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. В опросе приняло участие 2017 совершеннолетних респондентов.
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