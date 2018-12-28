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Украинцы назвали Порошенко политиком года


фото: president.gov.ua
Второй год подряд украинцы называют президента Петра Порошенко человеком года

Опрос проводился Фондом демократические инициативы с социологической службой Центра Разумкова .

16% украинцев назвали Порошенко человеком 2018 года.

Второе место в этом рейтинге занимает Юлия Тимошенко с 12% голосов.

Олег Ляшко занял третье место с 6% сторонников.

Шоумен Зеленский получил 5% голосов.

На пятом месте нардеп Юрий Бойко - 4%.

 

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