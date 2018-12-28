Украинцы назвали Порошенко политиком года
28 декабря, 2018, 15:46
Второй год подряд украинцы называют президента Петра Порошенко человеком года
Опрос проводился Фондом демократические инициативы с социологической службой Центра Разумкова .
16% украинцев назвали Порошенко человеком 2018 года.
Второе место в этом рейтинге занимает Юлия Тимошенко с 12% голосов.
Олег Ляшко занял третье место с 6% сторонников.
Шоумен Зеленский получил 5% голосов.
На пятом месте нардеп Юрий Бойко - 4%.
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