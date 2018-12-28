Украина уже летом должна получить американские патрульные катера

28 декабря, 2018, 21:55

Патрульные катера класса "Айленд" в июле должны прибыть в Украину

Об этом в интервью DW рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

"В июле они должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласованы порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе (в США, - ред.). Скорректированные и последние меры, которые мы должны предпринять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину", - сказал он.