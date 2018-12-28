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Украина уже летом должна получить американские патрульные катера

Патрульные катера класса "Айленд" в июле должны прибыть в Украину

Об этом в интервью DW рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

"В июле они должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласованы порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе (в США, - ред.). Скорректированные и последние меры, которые мы должны предпринять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину", - сказал он.

  • 27 сентября в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island ( "Айленд") Украины.
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