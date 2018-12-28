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Украина создаст противокорабельный ракетный комплекс "Нептун", - Полторак

Он будет мобильным, чтобы была возможность маневрировать

Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны.

"У нас есть разработки, которые значительно повысят возможности артиллерийских подразделений ВС Украины. И вы видели испытания противокорабельной ракеты "Нептун", которая показывает очень хорошие характеристики", - отметил Полторак.

Минобороны ставит перед собой задачу создать противокорабельный комплекс, а не только ракеты. Он должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра.

"Таким образом смогут повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности", - добавил глава Минобороны.

В октябре 2018 года командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко сообщил, что в апреле-мае 2019 года должно быть завершено испытание берегового комплекса с противокорабельными ракетами "Нептун".

Также стало известно, что носителями ракет "Нептун" станут ракетные катера "Веспа" разработки и производства "Кузни на Рыбальском".

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