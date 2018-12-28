Украина откроет консульства в трех польских городах - Дещица

28 декабря, 2018, 17:14

Открытие еще трех консульств в Польше позволит украинцам тратить не более чем 2-3 часа на доезд до ведомства

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью Укринформа .

Одно из консульств будет находится на западе Польши - во Вроцлаве. Подготовительные работы начнутся в 2019 году, а собственно консульство Украины во Вроцлаве может начать работы уже в 2020 году.

Еще две консульских ячейки планируют открыть в городах Катовице и Кельце.

"Планируем открытие почетного консульства в городе Катовице, ждем соответствующих решений. Надеюсь, это произойдет уже скоро. Кроме того, ищем кандидатуру на почетного консула в городе Кельце".