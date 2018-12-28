Тимошенко создаст условия для экономического чуда, - Крулько

28 декабря, 2018, 12:42

Новая власть во главе с Юлией Тимошенко восстановит доверие западных партнеров и создаст условия для украинского экономического чуда

Такое убеждение высказал заместитель председателя партии "Батьківщина" Иван Крулько во время политического ток-шок "Украинский формат" на телеканале NewsOne. По его мнению, смена власти — единственный шанс для экономического скачка Украины, ведь при нынешней власти страна катится в пропасть. У нас процветает коррупция, а власть обирает украинский народ, зарабатывая на войне и придумывая различные газовые и энергетические схемы.

"Западные партнеры не списывают нам долги, а иностранные инвесторы не вкладывают деньги в Украину, потому что не верят нынешней власти. Это еще одна причина, почему нам надо менять власть", — добавил Крулько.

Политик убежден: первое, что нам нужно сделать, — восстановить доверие наших западных партнеров. Также надо договариваться с ними по внешнему долгу, ведь условия соглашения о реструктуризации долга, которые подписала экс-министр финансов Наталья Яресько, запрограммировали страну на неудачу. По соглашению, при росте ВВП более 3% нам надо отдавать 15% от заработанного, а более 4% — 40%, напомнил он. "Нам надо расти на 9-12% в год, а не 3% и переходить к инновационной модели экономики, как это предлагает Тимошенко", — резюмировал заместитель председателя партии "Батьківщина".