Трамп во время визита в Ирак рассекретил позиции "морских котиков"
Об этом сообщает AFP .
После визита на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака Трамп обнародовал на своей странице в Twitter видео, на котором он позирует в кругу военных, пожимает им руки и подписывает памятные подарки.
На одном из кадров Трамп изображен с группой военнослужащих, которые, по всей вероятности, являются бойцами подразделения специального назначения SEAL Team Five.
. @FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE USA! pic.twitter.com/rDlhITDvm1- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2018 г.
Как правило, местонахождение подразделений сил специальных операций США засекречено. А бойцов элитных групп на фотографиях ретушируют.
Издание отмечает, что президент США, будучи главнокомандующим, обладает широкими полномочиями по рассекречиванию информации, поэтому его твиты, вероятно, не противоречит правилам. Но некоторые наблюдатели считают это нарушением мер обеспечения секретности операций.
- Напомним, что 26 декабря президент США вместе с женой совершили необъявленный визит на американскую авиабазу Айн-аль-Асад на западе Ирака, во время которого, в частности, заверил, что США не будут выводить войска из Ирака и не имеют намерения выполнять функцию "мирового жандарма" .
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