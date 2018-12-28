 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Телеканал RT рассылает в подарок на Новый год шоколадный собор в Солсбери

Российский телеканал RT рассылает шоколадную модель собора города как праздничный подарок

Об этом сообщает ВВС .

Местные власти Солсбери раскритиковали идею российского государственного телеканала RT.

В RT заявили, что съедобный подарок отражает одну из величайших историй года и поэтому его отправили многим получателям в области масс-медиа и не только.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2018 пятница

больше новостей

28 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать