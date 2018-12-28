Телеканал RT рассылает в подарок на Новый год шоколадный собор в Солсбери
28 декабря, 2018, 22:13
Российский телеканал RT рассылает шоколадную модель собора города как праздничный подарок
Об этом сообщает ВВС .
Местные власти Солсбери раскритиковали идею российского государственного телеканала RT.
В RT заявили, что съедобный подарок отражает одну из величайших историй года и поэтому его отправили многим получателям в области масс-медиа и не только.
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