Телеканал RT рассылает в подарок на Новый год шоколадный собор в Солсбери

28 декабря, 2018, 22:13

Российский телеканал RT рассылает шоколадную модель собора города как праздничный подарок

Об этом сообщает ВВС .

Местные власти Солсбери раскритиковали идею российского государственного телеканала RT.

В RT заявили, что съедобный подарок отражает одну из величайших историй года и поэтому его отправили многим получателям в области масс-медиа и не только.