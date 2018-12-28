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Сюжет новой серии культового сериала "Черное зеркало" будут контролировать зрители


фото: Netflix
Ход событий в новой серии культового научно-фантастического сериала "Черное зеркало" компании Netflix могут контролировать зрители

Об этом сообщает ВВС .

События эпизода "Брандашмиг" (Bandersnatch) происходят в 1984 году. В серии говорится о программисте по имени Стефан, который пытается адаптировать фантастическую книгу в стиле "Выбери себе приключение" для видеоигры.

Во время просмотра серии зрители должны делать выбор за главного героя, и это влияет на дальнейшее развитие сюжета. В результате эпизод имеет различные версии развития событий.

90-минутный эпизод снимали 35 дней. В некоторых случаях при условии определенного выбора зрителей продолжительность эпизода может сокращаться до 40 минут.

"Чуть ли не самым сложным было создать мир и различные ответвления и ограничить бесконечные потенциальные варианты и разные истории, которые вы можете создать", - рассказала одна из создателей эпизода Аннабель Джонс.

Директор Netflix по инновациям Карла Энгельбрехт отметила, что существуют "буквально миллионы вариаций истории", которые могут выбирать зрители. Так, в начале эпизода зрителя просят выбрать, например, чем будет завтракать главный герой или какую музыку он будет слушать в автобусе. В дальнейшем выбор становится более значимым и важным для жизни Стефана. История имеет 5 вариантов завершения.

Главного героя Стефана играет актер Финн Вайгед, ранее игравший в фильме "Дюнкерк". Netflix уже обнародовала эпизод.

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