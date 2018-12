Синоптик рассказала о погоде в предновогодние выходные

28 декабря, 2018, 10:48

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По словам госпожи Диденко, в Украине удержится влажная воздушная масса. 28 декабря и в ближайшие дни температура воздуха ожидается в пределах от 0 ° C до + 4 ° C.

"На крайнем юге в Крыму температура воздуха ожидается до + 6 ° C ... + 7 ° C. А ближе к востоку температура воздуха будет ниже. Дождь будет переходить в мокрый снег", - сказала синоптик.

В большинстве областей Украины температура воздуха будет в пределах -2 ° C ... + 2 ° C. На востоке, особенно на северо-востоке, в частности, Сумской и Харьковской ночью до -7 ° C ...- 8 ° C.Вдень будет от -4 ° C до -8 ° C.

29 декабря во Киеве предусматриваются осадки, впрочем невелики. До конца недели, в частности, до конца года Киев будет находиться во влажной воздушной массе. Температура воздуха будет ночью с небольшим минусом, днем около 0 ° C. В столице мороз окрепнет в ночь на 30 декабря, на воскресенье. То есть может быть ночью до -7 ° C градусов.

31 декабря температура воздуха существенно не изменится. В Киеве будет -3 ° C ...- 4 ° C.

В Новогоднюю ночь мороз удержится на северо-востоке, там будет до -10 ° C ...- 14 ° C.