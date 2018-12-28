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Солдат ВСУ получил тяжелые ожоги из-за взрыва котла

В котельной одной из воинских частей оперативного командования "Юг" произошел разрыв котла, в результате чего один солдат получил ожоги и многочисленные травмы

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Военнослужащего немедленно госпитализировали и оказали неотложную медицинскую помощь", - отметили в ведомстве.

О случае уже проинформировали родителей срочника.

"Сейчас состояние солдата врачи характеризуют как тяжелое", - добавили в командовании.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия.

 

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