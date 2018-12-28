Солдат ВСУ получил тяжелые ожоги из-за взрыва котла
28 декабря, 2018, 10:50
В котельной одной из воинских частей оперативного командования "Юг" произошел разрыв котла, в результате чего один солдат получил ожоги и многочисленные травмы
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Военнослужащего немедленно госпитализировали и оказали неотложную медицинскую помощь", - отметили в ведомстве.
О случае уже проинформировали родителей срочника.
"Сейчас состояние солдата врачи характеризуют как тяжелое", - добавили в командовании.
Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия.
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