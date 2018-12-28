Собственники здания на Рейтарской предупреждают об угрозе пожара в квартале

28 декабря, 2018, 17:01

Жителям домов, находящимся возле здания по улице Рейтарской, 8Б, следует быть бдительными и готовыми к пожару

Об этом сообщают владельцы здания по Рейтарскй, 8Б – представители ООО "Георгиевский Резиденс".

По их информации, люди из движения "Речовий доказ", которые незаконно захватили здание, принесли шины, которые, возможно, планируют поджечь. Стоит отметить, что квартал на Рейтарской и близлежащих улицах относится к старинной части Киева, поэтому перекрытия между этажами в домах сделаны из дерева. И при возгорании пожар может уничтожить квартал в считанные минуты.

Вероятность пожара возрастает, учитывая планы членов движения "Речовий доказ" на ближайшие дни, которых они не скрывают. Один из людей, занявших здание на Рейтарской, 8Б, - Владимир Шамрай – публично анонсировал перфоманс с применением огня в новогодние праздники.

"Ну что, есть желающие принять участие в новогодней - рождественской вечеринке? Burnin' pig on the Blockparty?", - написано в посте. В комментариях он уточняет, что "вечеринка" состоится на Рейтарской, и "в конце будет фейерверк". Акция, по словам Шамрая, начнется в новогоднюю ночь и продлится "до православного рождества".

В том, что Владимир Шамрай и его коллеги могут устроить подобную акцию, сомневаться не приходится. Шамрай (его еще знают под фамилией Нестеренко и по кличке "Адольфыч") славится поступками, выходящими за грань морали и закона. Так, в августе 2016 года на лекции известного художника-акциониста Петра Павленского Шамрай устроил поножовщину, ранив двух охранников, один из которых через короткое время скончался от сердечного приступа.

Сам Павленский также известен своими эксцентричными выходками. В ноябре 2013 года он провел своеобразную акцию протеста, прибив гвоздями собственную мошонку к брусчатке на Красной площади в Москве. Это не единственная подобная выходка Павленского: свои протеста он выражал, отрезав часть уха, обнажившись и обмотав себя колючей проволокой, а также – зашив рот нитками.

Кстати, Петра Павленского Владимир Шамрай также приглашает на Новый год. Очевидно, рассчитывая на его помощь в поджигании зданий, ведь Павленский имеет в этом богатый опыт. Так, именно он совершил поджог дверей банка Франции в Париже.