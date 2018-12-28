Слободян о российском заборе на границе Крыма: "Это как стена, чтобы крымчане не могли попасть на материковую Украину"

28 декабря, 2018, 13:16

Стену построили для того, чтобы крымчане не могли нелегально попадать на территорию материковой Украины

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире Еспресо.TV

"Его задача, как у стены в концлагерях: не дать крымчанам нелегально попасть на материковую Украину", - отметил Слободян.

Он также заявил, что по имеющейся у ГПСУ информации, у российской власти также возникли вопросы по этому сооружению. Ведь в строительстве использовали не апробированные технические новинки. Также им известно, что руководитель предприятия, занимавшегося строительством, задержан ФСБ при попытке дать 2,5 млн рублей взятки представителям ФСБ в Крыму, чтобы те подписали акт приема работ, когда эти работы не были доведены до конца.

По словам Слободяна, комплекс сооружений еще сырой и не скоро будет введен в эксплуатацию. Также он рассказал, что этот забор не виден с территории материковой Украины и до КПВВ он не доходит.

Напомним, что оккупанты завершили строительство инженерного заграждения на границе аннексированного Крыма и Херсонской области.

Разработка заграждения началась еще в 2015 году, а теперь оно достроено. Инженерные заграждения располагаются в районе Перекопского перешейка и состоят из нескольких типов сооружений длиной более 60 километров, на которых установлены несколько сотен датчиков.