Слободян о российском заборе на границе Крыма: "Это как стена, чтобы крымчане не могли попасть на материковую Украину"
Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире Еспресо.TV
"Его задача, как у стены в концлагерях: не дать крымчанам нелегально попасть на материковую Украину", - отметил Слободян.
Он также заявил, что по имеющейся у ГПСУ информации, у российской власти также возникли вопросы по этому сооружению. Ведь в строительстве использовали не апробированные технические новинки. Также им известно, что руководитель предприятия, занимавшегося строительством, задержан ФСБ при попытке дать 2,5 млн рублей взятки представителям ФСБ в Крыму, чтобы те подписали акт приема работ, когда эти работы не были доведены до конца.
По словам Слободяна, комплекс сооружений еще сырой и не скоро будет введен в эксплуатацию. Также он рассказал, что этот забор не виден с территории материковой Украины и до КПВВ он не доходит.
Напомним, что оккупанты завершили строительство инженерного заграждения на границе аннексированного Крыма и Херсонской области.
Разработка заграждения началась еще в 2015 году, а теперь оно достроено. Инженерные заграждения располагаются в районе Перекопского перешейка и состоят из нескольких типов сооружений длиной более 60 километров, на которых установлены несколько сотен датчиков.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-