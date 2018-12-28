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СБУ разоблачила псевдообщественную организацию на вымогательстве денег

Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили руководителя псевдообщественной организации на вымогательстве денег

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация. На самом деле дельцы планировали через задействование компромата вернуть близким родственникам и, за определенный процент, крупным вкладчикам банка, деньги, которые "зависли" на счетах и депозитах учреждения", - говорится в сообщении.

Дельцы с привлечением некоторых сотрудников банка в течение девяти месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации фиксировали материалы для шантажа бывших владельцев.

Отмечается, что сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства основателем "общественной организации" 4,2 млн грн в обмен на уничтожение компрометирующих данных.

Правоохранители задержали руководителя псевдо-общественной организации в одном из столичных офисов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

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