Российский космонавт на МКС остался без новогодних подарков
28 декабря, 2018, 17:07
Российский космонавт Олег Кононенко на МКС остался без подарков на Новый год
Об этом сказала специалист по психологической поддержке космонавтов от Института медико-биологических проблем РАН Лилия Шуева, сообщают российские СМИ.
"Все новогодние подарки для космонавтов в этом году, к сожалению, разбились: мы посылали подарки с Алексеем Овчининим, но" Союз МС-10 "потерпел аварию", - сказала она.
Как заявила Шуева, для космонавтов в 2018 году была подготовлена довольно большая посылка на Новый год.
"Там был сапожок, в который мы положили любимые конфеты космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина. Кроме того, мы отправили еще ягоды, орешки, кетчуп, горчицу. Хочется им на орбите нормальной еды", - сказала она.
- Ранее сообщалось, что компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции.
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