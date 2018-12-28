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Российский космонавт на МКС остался без новогодних подарков


фото: roskosmos
Российский космонавт Олег Кононенко на МКС остался без подарков на Новый год

Об этом сказала специалист по психологической поддержке космонавтов от Института медико-биологических проблем РАН Лилия Шуева, сообщают российские СМИ.

"Все новогодние подарки для космонавтов в этом году, к сожалению, разбились: мы посылали подарки с Алексеем Овчининим, но" Союз МС-10 "потерпел аварию", - сказала она.

Как заявила Шуева, для космонавтов в 2018 году была подготовлена довольно большая посылка на Новый год.

"Там был сапожок, в который мы положили любимые конфеты космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина. Кроме того, мы отправили еще ягоды, орешки, кетчуп, горчицу. Хочется им на орбите нормальной еды", - сказала она.

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