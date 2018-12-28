Российский биатлонист объяснил, почему вышел на старт в форме сборной Украины

28 декабря, 2018, 13:25

Российский биатлонист Александр Жирный рассказал, почему продолжает соревноваться в форме, оставшейся у него после выступлений за сборную Украины

Об этом сообщает "Матч" .

Жирный удивил российских зрителей на турнире "Ижевская винтовка", когда вышел на старт в форме сборной Украины, за которую он выступал с 2014 до 2018 года. По словам биатлониста, он соревнуется в украинском комбинезоне, так как не получил форму от команды Башкортостана, которую он сейчас представляет.

"Все просто: регион, за который выступаю, не выдал форму. Что имею в том и бегаю. Осталось много экипировки после четырех сезонов, что я выступал за сборную Украины. Куда я буду ее девать?" - рассказал Жирный.

Александр Жирный выступал за сборную России до 2014 года. Лучшим личным результатом 31-летнего спортсмена является тринадцатым место в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске.

В 2017 году Жирный стал бронзовым призером чемпионата Европы в эстафете в составе сборной Украины.