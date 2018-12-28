Россияне достроили 60 км забора на границе Крыма и Херсонщины
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "крымское управление Федеральной службы безопасности России".
Разработка заграждения началась еще в 2015 году, а теперь оно достроено. Инженерные заграждения располагаются в районе Перекопского перешейка и состоят из нескольких типов сооружений длиной более 60 километров, на которых установлены несколько сотен датчиков.
Сигнализационные комплексы, в частности, включают вибрационные датчики и радиолучевые датчики. Первые передают информацию в виде сигнала тревоги, другие включают видеокамеры с возможностью ночного видения.
Как сообщалось, украинские военные в ответ на нарастающую милитаризацию оккупированного Россией Крыма в 2016 году также начали работу по созданию оборонительных сооружений на границе полуострова и Херсонской области.
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-