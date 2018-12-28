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Россияне достроили 60 км забора на границе Крыма и Херсонщины

Российские оккупанты завершили строительство инженерного заграждения на границе аннексированного Крыма и Херсонщины

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "крымское управление Федеральной службы безопасности России".

Разработка заграждения началась еще в 2015 году, а теперь оно достроено. Инженерные заграждения располагаются в районе Перекопского перешейка и состоят из нескольких типов сооружений длиной более 60 километров, на которых установлены несколько сотен датчиков.

Сигнализационные комплексы, в частности, включают вибрационные датчики и радиолучевые датчики. Первые передают информацию в виде сигнала тревоги, другие включают видеокамеры с возможностью ночного видения.

Как сообщалось, украинские военные в ответ на нарастающую милитаризацию оккупированного Россией Крыма в 2016 году также начали работу по созданию оборонительных сооружений на границе полуострова и Херсонской области.

 

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