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Россия взялась за реализацию плана по вмешательству в украинские выборы, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Россия использует информационные технологии для дискредитации руководства Украины и Молдовы

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия пытается использовать современные информационные технологии, прежде всего для дискредитации руководства Украины и Молдовы. И последствия этой политики чувствуют не только Украина и Молдова, но и большинство стран Европейского Союза", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что в следующем году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы, а в Молдове - парламентские.

"К сожалению, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Это и пятая колонна, которая готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции", - сказал он.

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