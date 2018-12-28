Россия взялась за реализацию плана по вмешательству в украинские выборы, - Порошенко

28 декабря, 2018, 15:14

Россия использует информационные технологии для дискредитации руководства Украины и Молдовы

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия пытается использовать современные информационные технологии, прежде всего для дискредитации руководства Украины и Молдовы. И последствия этой политики чувствуют не только Украина и Молдова, но и большинство стран Европейского Союза", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что в следующем году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы, а в Молдове - парламентские.

"К сожалению, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Это и пятая колонна, которая готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции", - сказал он.