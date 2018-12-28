Россия взялась за реализацию плана по вмешательству в украинские выборы, - Порошенко
28 декабря, 2018, 15:14
Россия использует информационные технологии для дискредитации руководства Украины и Молдовы
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Россия пытается использовать современные информационные технологии, прежде всего для дискредитации руководства Украины и Молдовы. И последствия этой политики чувствуют не только Украина и Молдова, но и большинство стран Европейского Союза", - сказал Порошенко.
Он напомнил, что в следующем году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы, а в Молдове - парламентские.
"К сожалению, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Это и пятая колонна, которая готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции", - сказал он.
- Напомним, что Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов 31 марта 2019 года.
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