Россия не предоставляет информацию о 70 находящихся там украинцах
Об этом сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, один из представителей Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко в Facebook.
Геращенко также заявляет, что вынуждена констатировать пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе.
"Русские так и не дали никакого ответа на предложение передать их консулу осужденных граждан РФ в обмен на политзаключенных Кремля. Так же РФ не ответила на эти предложения ни по дипломатическим каналам, ни на запросы омбудсмена Людмилы Денисовой", - отмечает вице-спикер .
"Вместе с тем, боевики продолжают вставлять в свои требования - списки освобождения россиян (сегодня в списках ОРДЛО подают уже 26 граждан РФ), беркутовцев, причастных к терактам в Одессе и Харькове", - пишет Геращенко.
По ее словам, в настоящее время ОРДЛО подтвердили удержание всего 23 украинцев. А от Киева требуют освободить 196.
"И это у них называется" обмен всех установленных на всех установленных". Нам уже несколько лет не дают ответа по содержанию в оккупированном Донецке и Луганске более 70 наших граждан", - отмечает Геращенко.
"Вынуждена констатировать и пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе", - подчеркнула она.
- Напомним, Россия отказалась менять своих граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления в украинских тюрьмах, на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.
- В Кремле заявили о разных подходах России и Украины к обмену "всех на всех".
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