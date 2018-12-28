Россия не предоставляет информацию о 70 находящихся там украинцах

28 декабря, 2018, 15:02

Россия и представители ОРДЛО окончательно отказались проводить 29 декабря видеоконференцию по вопросу освобождения заложников

Об этом сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, один из представителей Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко в Facebook.

Геращенко также заявляет, что вынуждена констатировать пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе.

"Русские так и не дали никакого ответа на предложение передать их консулу осужденных граждан РФ в обмен на политзаключенных Кремля. Так же РФ не ответила на эти предложения ни по дипломатическим каналам, ни на запросы омбудсмена Людмилы Денисовой", - отмечает вице-спикер .

"Вместе с тем, боевики продолжают вставлять в свои требования - списки освобождения россиян (сегодня в списках ОРДЛО подают уже 26 граждан РФ), беркутовцев, причастных к терактам в Одессе и Харькове", - пишет Геращенко.

По ее словам, в настоящее время ОРДЛО подтвердили удержание всего 23 украинцев. А от Киева требуют освободить 196.

"И это у них называется" обмен всех установленных на всех установленных". Нам уже несколько лет не дают ответа по содержанию в оккупированном Донецке и Луганске более 70 наших граждан", - отмечает Геращенко.

"Вынуждена констатировать и пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе", - подчеркнула она.