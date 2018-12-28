РФ не планирует выполнять гарантии транзита газа через Украину после 2019 года, - Коболев

28 декабря, 2018, 21:34

Российский "Газпром" не собирается выполнять гарантии транзита газа через газотранспортную систему Украины после 2019 года, несмотря на обещания правительства РФ европейским партнерам

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина" .

"Газпром" заявил, что он выводит из эксплуатации компрессорные цеха на украинском направлении - несмотря на обещания и заверения, которые российское правительство якобы предоставило нашим европейским партнерам, Россия не намерена обеспечивать гарантии транзита газа ГТС Украины после 2019 года", - сообщил Коболев.

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По мнению главы "Нафтогаза", ЕС следует объективно оценивать выгоды и реальные угрозы, связанные со строительством "Северного потока-2", а также вероятность потери транзита газа через Украину. По словам Коболева, указанные действия "Газпрома" нарушают обещания сохранения транзита через украинскую ГТС после 2019 года.