РФ не планирует выполнять гарантии транзита газа через Украину после 2019 года, - Коболев
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина" .
"Газпром" заявил, что он выводит из эксплуатации компрессорные цеха на украинском направлении - несмотря на обещания и заверения, которые российское правительство якобы предоставило нашим европейским партнерам, Россия не намерена обеспечивать гарантии транзита газа ГТС Украины после 2019 года", - сообщил Коболев.
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По мнению главы "Нафтогаза", ЕС следует объективно оценивать выгоды и реальные угрозы, связанные со строительством "Северного потока-2", а также вероятность потери транзита газа через Украину. По словам Коболева, указанные действия "Газпрома" нарушают обещания сохранения транзита через украинскую ГТС после 2019 года.
- Напомним, ранее Коболев предположил отказ России подписывать контракт на транзит газа через Украину.
- Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил соуправление украинской ГТС инвесторам из США.
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