Рада приняла почти 160 законов в этом году, - Парубий
28 декабря, 2018, 19:50
За год работы Верховной Рады нардепы приняли 158 законов
Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.
По его словам, в целом было принято 158 законов.
"Огромное количество еще законов в первом чтении, которые нам придется рассмотреть на следующей сессии. Конечно, и огромное количество постановлений. Но законов, принятых в целом, - 158", - сообщил Парубий.
- Комитет избирателей Украины сообщил о том, что лишь 84 из 422 нардепов посетили все заседания Верховной Рады в ноябре.
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