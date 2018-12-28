Рада приняла почти 160 законов в этом году, - Парубий

28 декабря, 2018, 19:50

За год работы Верховной Рады нардепы приняли 158 законов

Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в целом было принято 158 законов.

"Огромное количество еще законов в первом чтении, которые нам придется рассмотреть на следующей сессии. Конечно, и огромное количество постановлений. Но законов, принятых в целом, - 158", - сообщил Парубий.