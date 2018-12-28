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Рада приняла почти 160 законов в этом году, - Парубий

За год работы Верховной Рады нардепы приняли 158 законов

Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в целом было принято 158 законов.

"Огромное количество еще законов в первом чтении, которые нам придется рассмотреть на следующей сессии. Конечно, и огромное количество постановлений. Но законов, принятых в целом, - 158", - сообщил Парубий.

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